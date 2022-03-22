Asgari ücrete yeni zam olacak mı? Bakan Vedat Bilgin’den son dakika asgari ücret zam açıklaması:

Son dakika:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de asgari ücrete ikinci zam açıklaması geldi. Bakan Bilgin'den yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli artış yapmıştık." ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin şunları söyledi: "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."