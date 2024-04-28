'Asgari ücrete temmuzda zam var' iddiasına resmi açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete zammın söz konusu olmadığını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Işıkhan, çalışanların emeğini siyaset malzemesi yaparak asgari ücret kararlarını sürekli seçim gündemiyle bir tutmak isteyen art niyetli bazı gruplar olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, “Son açıklamalarımızı siyasetle ilişkilendirenler çok iyi biliyor ki bu yeni bir söylem değil, asgari ücret sürecinde zaten ifade edilmiş bir durumdu.” dedi.

Hükümetin, asgari ücreti belirlemediğini, işçi ve işveren arasındaki müzakereyi sağladığını, bir nevi hakem görevi yaptığını anlatan Işıkhan, şunları dile getirdi:

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“2024 yılı asgari ücret belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı.”

HEDEF ÇALIŞANLARIN KALICI REFAHI

Çalışanların refahını kalıcı olarak artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, bunun yolunun enflasyonu düşürüp daha istikrarlı ve güvenli bir ekonomi tesisi olduğunu belirtti.

Işıkhan, şöyle devam etti:

“Ekonomi bir denge işidir ve bir noktada dengeyi bozduğumuzda birçok farklı noktada başka dengeler de bozulur. Vatandaş olarak hepimiz şunu tecrübe ettik. Ne zaman dengenin dışında artış yapılsa marketlerde, mağazalarda ürün etiketleri hemen değişiyor. Bu da enflasyonu daha da artırıyor, ücretlere yapılan artışın da bir anlamı kalmıyor ne yazık ki. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz derken tam da bunu kastediyorum.

Şu an Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde ekonomik ve mali disiplin politikası etkili şekilde uygulanıyor. Bu politikanın olumlu etkilerini de çok hızlı şekilde almaya başladık, enflasyon hızlı şekilde düşüş eğilimine girdi ve şu anda ekonomik büyümeden, istihdamdan feragat etmeden bunu başarabiliyoruz. Ekonomimiz ve maliyemiz istikrara ve dengeye oturdukça, enflasyonda düşüş sağlandıkça biz de bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize yönelik desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz.”