Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. Her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelip yeni yıldan itibaren geçerli olan zam oranını belirliyor. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50’nin üzerinde bir zam yapıldı. Ancak enflasyon rakamları sebebiyle milyonlar “Asgari ücrete ikinci zam yapılır mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılır mı? Asgari ücret zammı son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, “Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız" dedi.