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Ekonomi Asgari ücrete ilişkin gelişme! Bakan Işıkhan duyurdu
Ekonomi

Asgari ücrete ilişkin gelişme! Bakan Işıkhan duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-27 18:19:00 -
Asgari ücrete ilişkin gelişme! Bakan Işıkhan duyurdu

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete kitlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'i ziyaretinin ardından asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, “İstişareler devam ediyor. Belli olunca resmi açıklama yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları çerçevesinde TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

"Belli olunca resmi açıklama yapacağız"

Bakan Işıkhan'ı TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Saat 15.00’de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, “İstişareler devam ediyor. Belli olunca resmi açıklama yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları gün içerisinde kabul etmesi ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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