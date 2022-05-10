Artan fiyatlar sebebiyle asgari ücretli çalışanlar maaşlarına temmuz ayında bir miktar artış yapılmasını arzu ediyor. Bu sebeple milyonlar 'Asgari ücrete ek zam yapılır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olur?

Asgari ücrete her yıl yalnızca bir kez zam uygulanıyor. Asgari ücret zam oranları her yıl aralık ayında belirleniyor ve yeni yılda uygulanmaya başlıyor. Aralık 2021 yılında asgari ücrete tarihi bir zam yapıldı ve maaşlara yüzde 50’nin üzerinde arttı. Ancak enflasyonla mücadele edilirken vatandaşlar maaşlarına ek bir zammın yapılmasını beklemeye başladı. Peki, asgari ücrete zam var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyonun tahribatından koruyacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri Bakan Bilgi'e soruldu. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.