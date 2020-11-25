Asgari ücret zammını hangi ayda alacağız? Asgari ücret zammı

Asgari ücrete zam ne kadar? Milyonlarca çalışanın yanında işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES'teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primlerinin yanında asgari geçim indirimi (AGİ) alan vatandaşları da asgari ücrete yapılacak zam ilgilendirmete.

Asgari ücrete zam ne kadar?

2021 yılına ilişkin asgari ücret zammı aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılına ilişkin asgari ücret zammını aralık ayının son haftasında kamuoyuna açıklayacak.

Asgari ücret zammı ne zaman verilecek?

Asgari ücrete yapılan zam maaşlara yansıtılacak. Asgari ücrete yapılan zam çalışanların ocak maaşlarından itibaren geçerli olacak. İşçiler çalıştıkları ayın maaşını bir sonraki ayın başında almaktalar. Ay sonunda maaş alanlar asgari ücret zamlı maaşlarını şubat başında zamlı maaşlarını alacak.

Asgari ücret ne kadar?

2020 yılına ilişkin asgari ücret net 2.324 TL. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılı için asgari ücret teklifini bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıkladı. İşçi sendikalarının planladıkları ücretin altında kalan bu zam birçok kesimden tepki çekti. Şimdi merak edilen soru ise zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

AGİ ne kadar? AGİ zammı

2020 yılı asgari ücret zammıyla birlikte AGİ de zamlanmış oldu. Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş.