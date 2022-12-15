Asgari ücret zammına ahlaksızca karşı çıktı! İP'li Erdem hala öğretim üyesi

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Habertürk TV canlı yayınında asgari ücret tartışması yaşandı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, iktidarın asgari ücrete ciddi bir zam yapacağını söyledi.

Stüdyodaki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, asgari ücrete yapılacak zam tahmininde araya girerek, iktidarı hedef aldı. Ahlaksızlıkta zirve yapan İP'li Erdem, "Onun parası nereden gelecek, Suudi Arabistan'dan gelecek." iddiasıyla Alçı'ya karşı çıktı.

Tartışma sürerken, söz hakkı alan gazeteci Faruk Aksoy, İP'li Erdem'i eleştirirken, "Hoca diyor ki ben yarın sabah derse gireceğim, hukuk fakültesi öğrencilerine ne diyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Araya giren İP'li Erdem, "Ben vatandaşlıkta anlatırım, her şeyi anlatırım." diyerek hukuk dersinde bile öğrencilere siyaset yaptığını itiraf etti.

Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde; Özel Hukuk, Kanunlar İhtilafı, Türk Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Kanunlar İhtilafı, Uluslararası Bireysel Davalar derslerine giriyor.