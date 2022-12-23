  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir, gör bunları! Şehir batarken belediye başkanı lay lay lom peşinde!

Türk Savunma Sanayisi dünyayı böyle korkuttu

Abisi kılıklıya bakın! CHP’li Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den ağır terör propagandası!

"Gururla Erdoğan düşmanıyım" diyen ABD'liye Çağatay Kılıç'tan tokat gibi cevap

Bulgaristan'dan sürpriz karar! 'Türkiye'den satın almak istiyoruz' diyerek apar topar geldiler

Terörist elebaşı Mazlum Kobani ile fotoğrafı olan ABD'li komutandan skandal Türkiye açıklaması! Türkiye’nin Suriye’ye girmesini engellemeliyiz

İsrail'de mesaj paniğe neden oldu: En yakın birliklere teslim olun! Seferberlik çağrısı...

Bir tır dolusu kaçak böyle yakalandı! Brandaları delip…

Sıfır Atık 5 yaşında

Fincancı için toplanan PKK sempatizanlarına Türk hekimlerinden sert tepki
Ekonomi Asgari ücret zammı sonrası fiyat artışlarına sıkı denetim! Bakan Muş'tan açıklama
Ekonomi

Asgari ücret zammı sonrası fiyat artışlarına sıkı denetim! Bakan Muş'tan açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 18:05:00 -
Asgari ücret zammı sonrası fiyat artışlarına sıkı denetim! Bakan Muş'tan açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret açıklandı! Gün bitmeden etiketlere saldırdılar
Asgari ücret açıklandı! Gün bitmeden etiketlere saldırdılar

Ekonomi

Asgari ücret açıklandı! Gün bitmeden etiketlere saldırdılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23