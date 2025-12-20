Asgari ücret zammı ne olacak? Asgari ücrete zam ne yapacaklar? Asgari ücret ne oluyor?

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken Asgari ücret ne olacak merak edildi.

Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Özel sektörde çalışan 8,8 milyon işçiyi doğrudan etkileyen 2026 asgari ücret zammı için ikinci toplantı bu hafta tamamlandı. İşçi tarafı yine masaya oturmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işverene yaptığı çağrı sonrası beklentiler yükseldi. Gözler net rakam için üçüncü ve daha sonra yapılması beklenen 4. toplantıya çevrildi.

Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından rakam çıkacak mı? Kulislerde hangi zam oranları dile getiriliyor. İşte 2026 asgari ücret zammı sürecine dair tüm ayrıntılar...

İKİNCİ TOPLANTIDA ZAM SENARYOLARI KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET TRAFİĞİ

İkinci toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 14'LÜK EK ZAM MASADA

Bakan Işıkhan, görüşmelerin ardından işçi kanadının taleplerini aktarmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devam eden toplantısına sonradan katıldı. İşçi ile işveren arasında köprü görevi gören Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.

RAKAM İÇİN GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Asgari ücret zammı için gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un üçüncü randevusu için henüz bir takvim açıklanmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor. Eğer bu toplantıdan da sonuç çıkmazsa, komisyonun 4. kez bir araya gelerek asgari ücret zammını belirleyecek.

Asgari ücret ne olacak?

Tahminlere göre yeni yılda asgari ücretin 28.000-29.000 TL aralığında olacağı öngörülebilir.

ASGARİ ÜCRET NE OLUYOR? ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.