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Ekonomi Asgari ücret zammı maaşlara hangi ay yansıyacak?
Ekonomi

Asgari ücret zammı maaşlara hangi ay yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasının ardından vatandaşlar zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki asgari ücrete gelen zam, maaşlara hangi ay yansıyacak? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2022-12-22 19:24:00 - 2022-12-22 19:36:32
Asgari ücret zammı maaşlara hangi ay yansıyacak?

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yeni uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu dile getirdi. Yeni zamla birlikte bir çalışanın işverene toplam maliyeti 11 bin 750 TL oldu.

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Asgari ücretin belli olmasının ardından zamlı maaşların ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Buna göre asgari ücrete çalışan vatandaşlar, ocak ayında çalıştıkları günlerin maaşını şubat ayında zamlı olarak alacak. Yani zamlı ilk maaşlar şubat ayında ödenmiş olacak.

Ocak ayında eski ücretten ödenecek

Vatandaşların kafasının karışmaması adına da bu konuda bilgilendirme yapıldı. Çalışanlar ocak ayında yine 5 bin 500 TL alacak.

 

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