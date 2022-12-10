Asgari ücret zammı için geri sayım... İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret zammı için pazarlık başladı. İlk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Dört kez bir araya gelecek olan komisyon nihai kararını açıklayarak milyonların maaş zammına karar verecek.

Enflasyon kritik öneme sahip

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalar da asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı kasım ayı verisine göre yıllık enflasyon yüzde 84 oranında.

Anketten 7 bin 845 lira çıktı

İşçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret tespiti için yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise "İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu" açıklamasında bulundu.

Kulislerde konuşulan rakamlar

Ancak asgari ücretliler bu rakamları yetersiz buluyor. Kamuoyunda en az yüzde 50 zam beklentisi oluşurken, kulislerde asgari ücretin 8 bin ile 8 bin 500 lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.