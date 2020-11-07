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Ekonomi Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret ne kadar oldu 2021 | Asgari ücretle çalışan milyonlar maaşlarına yeni yılda ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücret ne kadar olur? | Asgari ücret zam oranı kaç 2021 | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanır 2021

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:53:00 -
Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret ne kadar 2021 | Asgari ücretle çalışan milyonlar yılsonuna yaklaşırken maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zam oranı belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücretle çalışanlar 2021 yılında maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını araştırmaya başladı. Mevcut asgari ücret net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak ödeniyor. 2021 yılı zam oranı ise aralık ayında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işveren temsilcileri, işçi temsilcileri bir araya gelecek ve toplantılar sonucunda zam oranı belli olacak.

Vatandaşlar asgari ücret zammının oranını merak ediyor. TUİK tarafından açıklanan verilere göz atıldığında bu yıl asgari ücrete yüzde 10 civarında zam yapılabileceği kulislerde konuşuluyor.

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