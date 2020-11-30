Asgari ücret zammı belli oldu iddiası son dakika! 2021 asgari ücret net brüt ne kadar?

Asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonun, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yapacağı toplantının ilki 4 Aralık'ta yapılacak. Peki 2021asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret belli oldu mu? İşte asgari ücret zammı son durum haberleri.

2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret net ne kadar? Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret ocak zammı için kritik toplantı tarihi açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücret zammını belirlemek üzere 4 Aralık tarihinde çalışmalarına başlayacak. Türkiye gazetesinin habere göre, Merkez Bankasının 2020 enflasyon tahmini olan yüzde 12,1'e beş puan da refah payı eklenirse 2021'de net asgari ücret 2 bin 722 liraya kadar yükselebileceği iddia edildi.

Brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret brüt ne kadar olur? Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları ile ilgili konuşulan şu şekilde aktarıldı: Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak. Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması halinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak. Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak. 4 puan refah payı uygulanırsa; brüt asgari ücret 3 bin 416 lira 82 kuruş, asgari ücret net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

AGİ maşı ne kadar?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Asgari ücretle hangi ödemeler değişecek?

Asgari ücret zammıyla birlikte yaşlılık, evde bakım, engelli, isizlerin aldığı işsizlik maaşı, doğum ve askerlik borçlanması ile iş görmezlik ödeneği oranları da değişmiş olacak.