Asgari ücret zammı AGİ ne kadar olacak 2021 asgari ücret

Son dakika haberleri. Asgari ücret zammı pazarlığı başlıyor. Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanın maaşını ilgilendiren asgari ücret için toplantı tarihi belirlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Asgari ücret ne kadar belirlenecek?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ”Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Asgari ücret ayın kaçında açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret aralık ayının son haftasında açıklanıyor.

Asgari ücret ne kadar?

2020 yılı için 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere asgari ücret net 2 bin 324 TL olurken , asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.

2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

2021 yılı için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağı tahmin edilmekte. Asgari ücret net ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağı yine tahmin edilmekte.