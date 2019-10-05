Asgari ücret zammı 2020’de AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından şimdiden sorgulanmakta. Asgari ücret zammı beklentisi içinde alan çalışanlar, 2020 asgari ücret zammıyla AGİ ne kadar olacak? sorusunun yanına 2020 asgari ücret zammı ne kadar olur, 2020 yılında asgari ücret ne kadar olur, 2020 yılında asgari ücret tahmini ne kadar olur, 2020’de asgari ücret ne olur? sorularının cevabını araştırıyor.

Asgari ücret zammı ile asgari ücret zam oranı 2020 belli oldu mu? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak? Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2019 enflasyon verilerine dayanarak açlık ve yoksulluk sınırını hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 67,11 TL, aylık 2 bin 13 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17,23, yetişkin bir erkeğin 17,83, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19,27, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12,78 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 6 bin 964 TL oldu.

Asgari ücret maaşı ile çalışanlara 650 TL zam teklifi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak.

2020 yılında asgari ücretle çalışanların maaşlarına yüzde 15 enflasyon zammı uygulandığı takdirde maaşlar 280 TL artacak. Şuan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı bilinmiyor. Yapılan tahminler yüzde 15 seviyesinde olsa da yıl sonuna doğru gerçekleşecek asgari ücret görüşmeleri sonucunda asgari ücret zam oranı belirlenecek ve maaşlara ne kadar zam yapılacağı belli olacak.

Asgari ücret zammı ile asgari ücret zam oranı 2020 belli oldu mu?

Asgari ücrete yapılacak zam oranları enflasyon rakamlarına bakılarak gerçekleştiriliyor. 2018 yılında enflasyon rakamlarına bakılarak yapılan zam sonrasında asgari ücret net 1.603,12 TL olurken 2019 yılında ise %26,05 oranında zam yapılarak net 2.020,90 TL’ye çıkarılmıştı. 2020 yılında enflasyon rakımları sonucuna göre asgari ücrete zam yapılacak. Şuanda ne kadar zam yapılacağı belli olmasa da enflasyon rakamları incelendiğinde zam oranın en az yüzde 15 olması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. Kamu personellerinin 2020 yılı zam oranları belli oldu. Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara 2020 yılı için 4+4 2021 yılı için ise 3+3 zam kararı alındı.

Kamu işçileri ile memurların toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranlarının düşük olması asgari ücretliye de az zam çıkacağı şeklinde yorumlanıyor. 2020 olan asgari ücretin 2020 yılında 2200-2250 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.