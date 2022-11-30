  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret ve EYT'de kritik zirve!
Ekonomi

Asgari ücret ve EYT'de kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konuları masaya yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 16:03:00 -
Asgari ücret ve EYT'de kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.

Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı saat 18.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

Asgari ücrette son durum

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk- İş ve TİSK ile birlikte gerçekleşecek üç toplantının ardından süreç resmen başlayacak.

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23