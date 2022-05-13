Asgari ücret temmuz zammı son dakika! Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması
Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına temmuz ayında bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı kesin mi? Asgari ücret ne kadar olacak Temmuz 2022
Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında memur ve emekliler gibi kendilerine de zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında ise Vedat Bilgin’den açıklama geldi.
Asgari ücret temmuz zammı son dakika! Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayı zamlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, “Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.