Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında memur ve emekliler gibi kendilerine de zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında ise Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

Asgari ücret temmuz zammı son dakika! Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayı zamlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, “Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.