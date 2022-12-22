Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda bugünü işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Külliye'de tarafların görüşlerini masaya yatırdı, hesaplar yaptı. Bugün Bilgin, Türk-İŞ ve TİSK ile görüşme yapacak ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirecek. Asgari ücret kararının 22 Aralık Çarşamba günü öğleden sonra açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.