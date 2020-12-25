Asgari ücret prim desteği ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon çalışanının maaşını etkileyecek olan 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücreti belirlemek için önemli bir yol haritası olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin asgari ücret zam önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Peki Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte yeni AGİ hesabı...

Asgari ücret zammı ne kadar?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı. TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi. TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi. Asgari ücret zammı ile yeni AGİ tutarları bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısında netlik kazanacak.

Asgari ücret prim desteği ne kadar?

Prim desteği, işverenlerce 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde en az işçi çalıştırılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan işçiler için verilecek. Prim desteği tutarı günlük 44.15 TL, aylık 1324 TL olacak. Asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak prim desteği tutarı da artırılacak. Prim desteği, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek. Kanuna göre, işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Asgari ücret prim desteği başvurusu nereden yapılacak?

Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin destek kapsamına giren işçisini sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında yer alan "4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave İstihdam Desteği" listesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir.