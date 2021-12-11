Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!

Asgari ücret pazarlığında son viraja girilmek üzere. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, üç kez toplanmasına rağmen henüz anlaşma sağlayamadı. Komisyon son toplantısını 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Üçüncü toplantıda anlaşma sağlanamadı

Komisyonun üçüncü toplantısında kriz çıktı. TÜİK her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl "Üzerimize kalıyor" diyerek açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk-İş, TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade etti. İşveren temsilcisi TİSK ise baz alacağı kurumun TÜİK olduğunu belirterek, bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 100 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ: Kırmızı çizgimiz 4 bin TL

Üçüncü toplantının ardından ilk kez rakam telaffuz eden Türk-İş, asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin TL olduğunu duyurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

TİSK, 3 bin 500'ün üzerine çıkmak için destek istiyor

İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten TİSK ise, 3 bin 500 liralık bir rakamdan bahsediyor. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

500 TL fark var

Taraflar, asgari ücret görüşmeleri öncesinde her ne kadar "İlk iki haftada bu işi bitireceğiz" dese de, henüz bir anlaşma çıkmadı. İşçi ve işveren temsilcileri şu an için ortak bir rakamda buluşamadı. Gelinen noktada Türk-İş ve TİSK'in kafasındaki rakam arasında 500 TL'lik bir fark bulunuyor. Son toplantı sonrası açıklanacak nihai karar milyonlar tarafından merakla bekleniyor.