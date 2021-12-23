Asgari ücret o rakamın da üzerine çıktı! Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik edecek mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından 18 TL'yi aşan dolar kuru, an itibariyle 11 TL'nin altına kadar geriledi. Dolar kurunda yaşanan bu düşüş sonrası akıllara, asgari ücretin açıklanacağı günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 384 dolar karşılığı olsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendince hükümetin 384 dolar karşılığı olan Türk Lirası'nı asgari ücretliye veremeyeceğini düşünerek "2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuruyla 384 dolar. Diyorlar ya 'Türkiye şaha kalktı, şöyle büyüdü, böyle büyüdü, Türkiye şunu yaptı, bunu yaptı herkesin durumu çok iyi.' Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" demişti

Asgari ücret Kılıçdaroğlu'nun dediği rakamın üstine çıkmış oldu

Ancak asgari ücret yüzde 50'den fazla artışla 4253 TL olarak belirlendi. Dolar kurunda yaşanan düşüş sonrası asgari ücretlinin alacağı net ücret Kılıçdaroğlu'nun dalga geçmek için dediği rakamın bile üzerine çıkmış oldu. Asgari ücret şuanki dolar kuruyla hesaplandığı zaman 386 doların üzerine çıkmış bulunuyor.

Kılıçdaroğlu tebrik edecek mi?

Şimdi akıllara gelen soru ise "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edecek mi?" oldu. Böylelikle yıllardır söylenen 'Kılıçdaroğlu'nun hayalleri Erdoğan'ın yaptıklarına bile yetmiyor' sözlerinin doğruluğunu gözler önüne serdi.