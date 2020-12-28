Asgari ücret 2021 ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört kez toplantı. Dördüncü ve son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından asgari ücret zammı açıklandı. Peki, asgari ücret net ne kadar oldu?

Asgari ücret net ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir" dedi.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.