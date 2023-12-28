Asgari ücret net 17 bin TL oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: 2024 asgari ücret brüt, net işveren maliyeti ne kadar oldu?

Asgari ücret yüzde 34'lük Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL'ye brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 3. toplantısı için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Asgari ücret toplantısı sona erdi.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2024 için rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret rakamını duyurdu:

2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu.

Net asgari ücret üzerinde 5600 TL'lik bir artış söz konusu olurken, 500 TL olan devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.

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Geçtiğimiz Ocak ayında 8506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu.

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI REKORUNU KIRDI

Asgari ücret 2024 yılında net 17.002 TL'ye yükselirken, 1 yıllık değişim enflasyon rakamlarının çok üzerinde yaklaşık yüzde 100 oldu.

(1 dolar=29,40 TL) Cari kur değerlendirildiğinde yeni asgari ücret döviz bazlı 578 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kırdı. Asgari ücret Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar düzeyini görmüştü.

Asgari ücret 3. toplantısı sonrası Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"En büyük teşekkürü hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, işçiye işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a etmek istiyorum.

'ASGARİ ÜCRETİ REEL OLARAK 3,5 KAT ARTIRDIK'

Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 TL asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 TL olmuştu. Şimdi 700 TL'si asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete önceki dönemde yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif yüzde 100 artış yapılmıştır.

Asgari ücrete reel olarak 3.5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile işçisinin, işverenin tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. İşvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

TÜRK-İŞ TALEPLERİNİ İLETTİ

Bakan Işıkhan sonrası TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'da şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım TİSK'in değerli başkanı değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, biz TÜRK-İŞ Olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik.

Komisyonun başında TÜRK-İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. Biz arkadaşlarımızla 5 kere beraber olduk. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. Başkanlar kurulu müzakerelerini işveren temsilcilerimize, sayın Bakanımıza ilettim.

Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiren bir ücret. Dolaylı olarak 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldular. 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. TÜRK-İş'in talebi 18 bin liraydı yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı."

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."