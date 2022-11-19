2023 yılına kısa bir süre kaldı. Yeni yıl öncesinde ise çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında... Peki, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret tahminleri:

2022 yılında asgari ücrete ilk kez iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 50, temmuz ayında ise yüzde 30 zam uygulandı. Şimdi ise gözler aralık ayına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8-9 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Kulislerde zam oranına ilişkin farklı rakamlar konuşuluyor. Kimi yüzde 50 kimi ise yüzde 35’lik bir zam yapılacağını konuşuyor. Asgari ücret zam oranına ilişkin son olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuştu. Atalay, "6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?” dedi.