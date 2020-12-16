Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı yapıldı. Covid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenen toplantıda, işveren kesimini temsil eden TİSK heyeti görüşlerini sundu.

Asgari ücrette son durum ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına devam ediyor. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta gerçekleştirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk toplantısını çevrim içi düzenleyen komisyon, işveren heyeti ev sahipliğindeki ikinci toplantısını da aynı yöntemle yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 Aralık'taki ilk toplantısında işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin başkanları görüşlerini dile getirmişti.

Bu toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret desteği uygulamasının devam ettirilmesinin de aralarında olduğu taleplerini sıralayıp, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerin ekonomik durumunu dile getirerek, "Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.