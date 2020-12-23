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Ekonomi Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret ne kadar olur?
Ekonomi

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret son toplantı ne zaman? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşlar zam oranının ne zaman ayın kaçında belli olacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur? | Asgari ücret zam oranı | Asgari ücret zammı 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:57:00 -
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret ne kadar oldu? | Her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca çalışanını gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, salgı sebebiyle üçüncü toplantıyı da çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret son toplantı ne zaman?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi. Toplantının gün ve saati henüz açıklanmadı.

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