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Ekonomi Asgari ücret ne olacak son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Asgari ücret ne olacak son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olur? Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranında. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Bu sene asgari ücret ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:28:00 -
Asgari ücret ne olacak son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücretli çalışanlar yeni yıla kısa bir süre kala maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne olacak son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık ve net söylüyorum; arkadaşlar faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizle ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.  Faiz belasını bu milleti sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz ama milletimizi faize ezdirmeyiz. Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz” dedi.

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