2021 yılının sonlarına yaklaşılırken milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Asgari ücret net kaç lira olur?

Asgari ücret ne kadar olur 2022 | Asgari ücret son durum

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı zam oranının açıklanacağı tarihte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir değerlendirmede bulundu. Bakan Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. a esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört kez toplanıyor. Son toplantı yeni yıla günler kala yapılıyor ve belirlenen zam oranı açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının düzenleneceği tarihler henüz açıklanmadı. Tarihlerin aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.