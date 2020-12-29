Asgari ücret ne kadar oldu? | 2021 AGİ ne kadar?

Asgari ücret ne oldu 2021 | Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört önemli toplantı yaptı. Dördüncü ve son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Son toplantının ardından asgari ücret zammı açıklandı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. Bu ise maaşlara 500’er lira artış yapıldı anlamına geliyor. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

2021 AGİ ne kadar?

Milyonlarca kişi AGİ’nin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2020 AGİ tablosu

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL