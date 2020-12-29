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Ekonomi Asgari ücret ne kadar oldu? | 2021 AGİ ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar oldu? | 2021 AGİ ne kadar?

Kaç lira asgari ücret alacağım? | 2021'e sayılı günler kala milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zam kararı açıklandı. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarının ne kadar arttığını, AGİ'nin ke kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? | Evli çocuklu AGİ ne kadar? | Eşi çalışan kaç lira AGİ alır?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:33:00 -
Asgari ücret ne kadar oldu? | 2021 AGİ ne kadar?

Asgari ücret ne oldu 2021 | Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört önemli toplantı yaptı. Dördüncü ve son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Son toplantının ardından asgari ücret zammı açıklandı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. Bu ise maaşlara 500’er lira artış yapıldı anlamına geliyor. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

2021 AGİ ne kadar?

Milyonlarca kişi AGİ’nin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2020 AGİ tablosu

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

 

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