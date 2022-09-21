Asgari ücrete 2022 yılı ocak ve temmuz aylarında zam yapıldı. Enflasyon sebebiyle vatandaşlar temmuz ayına kadar maaşlarına bir zam daha yapılma ihtimali olup olmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak belli mi?

Asgari ücret ne kadar olacak son dakika | Asgari ücrete kasım ayında ek zam var mı?

Bakan Bilgin, asgari ücret zam oranının aralık ayında belli olacağını belirtti. Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” dedi.