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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak son dakika | Asgari ücrete kasım ayında ek zam var mı?
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak son dakika | Asgari ücrete kasım ayında ek zam var mı?

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ek bir zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-21 16:04:00 -
Asgari ücret ne kadar olacak son dakika | Asgari ücrete kasım ayında ek zam var mı?

Asgari ücrete 2022 yılı ocak ve temmuz aylarında zam yapıldı. Enflasyon sebebiyle vatandaşlar temmuz ayına kadar maaşlarına bir zam daha yapılma ihtimali olup olmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak belli mi?

Asgari ücret ne kadar olacak son dakika | Asgari ücrete kasım ayında ek zam var mı?

Bakan Bilgin, asgari ücret zam oranının aralık ayında belli olacağını belirtti. Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” dedi.

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