Asgari ücret ne kadar olacak 2020 son dakika asgari ücret AGİ zam haberleri

Asgari ücret ne kadar olacak 2020 son dakika haberleri: 2020’de asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan vatandaş tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 2020 yılının asgari ücret zammının ne kadar olacağı tartışılmaya başlanırken, “Asgari ücret 2020’de ne kadar zamlanacak?” sorusu en çok aranan kelimeler arasına daha şimdiden girdi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Partili bazı milletvekillerinin başta 3600 ek gösterge, erken emeklilik EYT emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron işçilere kadro gibi konuların gündeme alınması yönünde görüş bildirdikleri kamuoyuna yansımıştı. Türkiye’de 2020 asgari ücret zammına ilişkin beklenti yüksek. Peki 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgrai ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret son dakika zam haberleri: Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı sonrası milyonlar çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret yeni fiyatı yapılan son dakika açıklamasıyla kamuoyuna duyuruluyor.

Her yıl Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. İşçi kesimini temsil eden Türk İş , DİSK komisyonda yer alıyor. İşveren kesimini ise TİSK temsil ediyor. Kamu işveren kesimini ise Çalışma Bakanlığı temsil ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının sonlarına doğru hükümet ile işçi-işveren kesileri arasında varılan yeni asgari ücret zam oranlarını kamuoyuna duyuruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammını belirlemek için Merkez Bankasının enflasyon oranlarını baz alıyor. Merkez Bankasının 2019 senesine ilişkin enflasyon tahmini 20.30 seviyesinde açıklanmıştı. Asgari ücrete 2019 yılında yüzde 25 civarında zam yapılmıştı. 2018 yılında 1604 TL olan asgari ücret 2019 yılında 2020 TL olmuştu. 2020 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken, 2020 asgari ücret zammı ile birlikte Ocak 2020 asgari ücret zammı sonrası yeni asgari ücretin 2250-2500 TL arasında olması beklenmekte.