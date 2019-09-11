Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı

Asgari ücret ne kadar olacak 2020? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret zammı konusunda yeni gelişme haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor. 2019’da asgari ücrete yapılan yüzde 26 artışla brüt maaşlar 2 bin 558 TL'ye, net maaşlar ise 2 bin 20 TL'ye yükselmişti. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar ve çocuksuz 191,88 TL olmuştu. 2020 asgari ücret brüt ve net ne kadar olur? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacağı. Asgari ücret işveren tarafından verilen en düşük ücret tutarıdır. Onun için asgari ücrete verilen zam milyonlarca çalışanı etkilediği için son dakika gelişmesi olarak merak edilmekte. 2020’de asgari ücretin ne kadar olacağı, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacağı, asgari ücret 2020’de ne kadar olur? sorusunun cevabı aranmaya başlandı. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Bu yıl asgari ücret tespit komisyonu yine Aralık ayının ilk günlerinde toplanacak ve görüşmelerine başlayacak. En az 3-4 toplantı yapılacak ve 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret belli olacak. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2018 yılında 1604 TL seviyesinde olan asgari ücret , yüksek bir zamla 2020 TL seviyesine getirilmişti. Beklenenin üzerinde yapılan zamda en büyük etken , gelen yüksek enflasyon olmuştu. 2018 yılında enflasyon 20.30 seviyesinde olmuştu. 2 yıl önce asgari ücrete yapılan zam oranı %14,2 olmuştu. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 26 artışla brüt maaşlar 2 bin 558 TL'ye, net maaşlar ise 2 bin 20 TL'ye yükselmişti.

Asgari ücret brüt ve net ne kadar oldu?

2019'da asgari brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi: 19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL

2019 asgari net ücet (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,90 TL

Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?

2020 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret tespit komisyonunun, yeni yıl zammını belirlerken en çok dikkat ettiği etken enflasyon. Geçen sene 20.30 seviyesinde enflasyon gelmiş ve yüzde 25 civarında zam gelmişti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada yıl sonu enflasyon tahmini 13.96 olarak verildi. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak 2020 asgari ücret ve AGİ tutarını belirlemek üzere her yıl Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. İşçi kesimini temsil eden Türk İş , DİSK komisyonda yer alıyor. İşveren kesimini ise TİSK temsil ediyor. Kamu işveren kesimini ise Çalışma Bakanlığı temsil ediyor.