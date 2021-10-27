Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret maaşı günlük aylık hesaplama

Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret hesaplama günlük tablosu yaklaşan 2022 yılına doğru sorgulanır oldu. Asgari ücrete zam bekleyen çalışanlar yeni asgari ücret zammıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasından itibaren toplanmaya başlayacak. Asgari üÜcret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret ve AGİ tutarlarını aralık ayının son haftasında yapacağı son toplantıyla açıklayacak. Asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte yeni asgari ücret için hesaplamalar da yapılmaya başlanılacak. Peki asgari ücret hesaplaması nasıl yapılır?

Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır?

Çalışanın saatlik ücreti aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir.çim indirimi tutarları, asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.

Asgari ücretli çalışanın sigorta primi ne kadar?

Bu yıl için 3 bin 577.50 lira olan asgari ücrette işveren payı (yüzde 15.5) 554.51 lira, işveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2) 71.55 lira olmak üzere işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lirayı buluyor.

Asgari ücret ne kadar?

2022 asgari ücret henüz belli olmadı. Tahmine göre 2022 asgari ücret 3300 TL ile 3500 TL arasında olması beleniyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL