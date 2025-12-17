Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Ekonomist Muhammed Bayram, devam eden görüşmelere ilişkin bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayram, TÜRK-İŞ’in toplantılara katılmamasının önemli bir tercih olduğunu ancak geçen yıl TÜRK-İŞ’in masadan kalkmasaydı asgari ücretin 22 bin 104 TL değil 25 bin TL olarak belirleneceğini öne sürdü.

Asgari ücretin devlet tarafından belirleniyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu savunan Bayram, mevcut tabloyu rakamlarla anlattı. Yıl sonu enflasyon farkının yüzde 31-32 bandında gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Bayram, TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırının 29 bin 282 TL’ye ulaştığını, mevcut asgari ücretin ise 22 bin 104 TL olduğunu hatırlattı. İşverenin toplam maliyetinin 30 bin 621 TL seviyesinde bulunduğunu da hatırlatan Bayram, bu maliyetin işçi ve işveren adına ödenen sigorta primlerini de kapsadığını söyledi.

DEVLET DEĞİL İŞVEREN BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce TİSK’in genel kuruluna katılarak ‘Elininizi cebinize atın! Kefenin cebi yok’ konuşmasına da değinen Bayram, sürece dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Devlet asgari ücretten vergi almayarak çok ciddi bir vergiden geçmiş durumda. İşçi tarafı toplantıya katılmıyor, devlete topu atmak için. İşveren belirleyecek aslında bu rakamı. Devlet de işçiyi ezdirmemek için önlemler alacak. Masadaki zam senaryoları yüzde 25 ile yüzde 35 arasında. Ben en yüksek ihtimalle yüzde 28 olacağını düşünüyorum. 2026 bütçe görüşmelerinde sigorta gelirlerinin tahmini artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bundan dolayı bu rakamın üzerinde duruyorum."

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRECEK

Bayram, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girebileceğini savunarak "Oransal zam ne olursa olsun alım gücünü koruyamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL'ye tamamlayacağını düşünüyorum. Komisyon görüşmeleri de 4. toplantıya kalmaz, 3. toplantıda biter bence" dedi.

Olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret rakamları:

Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam: 29 bin 840 TL

Yüzde 40 zam: 30 bin 945 TL