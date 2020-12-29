Asgari ücret mesai hesaplama | Asgari ücret mesai saat ücreti 2021

Asgari ücret günlük net ne kadar oldu? Asgari ücretin yüzde 21.56 oranında artırılarak 2021 yılı için net 2 bin 825 TL oldu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net asgari ücret 2.825,90 TL, asgari ücret günlük brüt 119,25 TL olarak kabul edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %21,56 'lık bir artış yapıldı. Peki asgari ücret mesai hesaplama nasıl yapılır?

İşçi ve işveren arasındaki normal haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmişse (örneğin 40 saat) bu süre ile 45 saat arasında kalan çalışmalar, "fazla sürelerle çalışma" olarak adlandırılmaktadır. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar ise "fazla mesai" olarak adlandırılmaktadır.

Kısaca fazla mesai saati hesaplamak için aylık brüt maaş ile fazla mesai saatinin çarpılması sonucu bulunur. Örneğin Aylık brüt maaş 3500 TL maaş alan biri 12 saat fazla mesai yapmış olsun. Bu durumda ne kadar fazla mesai ücreti alır?

Asgari ücret mesai hesaplama nasıl yapılır?

Saatlik Fazla Mesai Ücreti (Brüt): 23,34 TL

Fazla Mesai Süresi: 12 saat

Fazla Mesai Ücreti (Brüt): 280,08 TL

NOT: Hesaplanan brüt fazla çalışma ücreti, aylık brüt maaşa eklendikten sonra vergi kesintileri yapılarak işçiye net ücret ödenecektir.

Maaş + Fazla Çalışma Ücreti (Brüt): 3.780,08 TL

2021 AGİ tutarları