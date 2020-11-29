Asgari ücret maaşı son dakika 2021 asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı için hükümet, işveren ve işçi temsilcileri 2021 asgari ücret fiyatı için sıkı bir pazarlık yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret son dakika haberine göre, Asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonun, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yapacağı toplantının ilki 4 Aralık'ta yapılacak. Peki 2021asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret belli oldu mu? İşte asgari ücret zammı son durum haberleri.

2021 asgari ücret artışı ne kadar? Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret ocak zammı için kritik toplantı tarihi açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücret zammını belirlemek üzere 4 Aralık tarihinde çalışmalarına başlayacak. Asgari ücret 2021 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2021 zammını belirlemek için bazı kriterler söz konusudur. Bu kriterler Orta Vadeli Program’da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon rakamları çerçevesinde 2021 asgari ücret zammı belirlenmekte.

Asgari ücret zammı son durum nedir?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ederek yer alacak. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor olacak. Asgari ücret görüşmeleri 4 Aralık'ta başlıyor. Peki asgari ücretin net ne kadar olacak? 2021 yılı asgari ücret brüt kaç para?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 toplantı yapacak. Komisyonun son toplantısı Aralık ayının son haftasında yapacak. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret yeni zamlı maaşı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında kamuoyuna açıklanacak.

Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Asgari geçim indirimi (AGİ) Kasım ve Aralık aylarında değişecek mi? AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte asgari ücrette olası yeni maaşlar.

AGİ maşı ne kadar?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL