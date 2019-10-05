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Asgari ücret maaşı ile çalışanlara 650 TL zam teklifi

Asgari ücret zammı son dakika Asgari ücret maaşı, asgari ücret zammıyla ne kadar olacağı ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. 2020’de asgari ücret ne olacak? sorusunu soran asgari ücretle çalışan vatandaşları bir nebze de olsun rahatlatacak zam teklifi yüzleri güldürdü. Asgari ücretle çalışanlara okul masraflarının bir nebze de olsun rahatlatılması amacıyla 650 lira eğitim yardımı yapılması teklif edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 08:31
Asgari ücret maaşı ile çalışanlara 650 TL zam teklifi

Asgari ücret zammı son dakika! Asgari ücret maaşı, asgari ücret zammıyla ne kadar olacağı ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. 2020’de asgari ücret ne olacak? sorusunu soran asgari ücretle çalışan vatandaşları bir nebze de olsun rahatlatacak zam teklifi yüzleri güldürdü. Asgari ücretle çalışanlara okul masraflarının bir nebze de olsun rahatlatılması amacıyla 650 lira eğitim yardımı yapılması teklif edildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ''Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre bu yıl 18 milyonu aşkın öğrenci eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bu veri aynı zamanda milyonlarca aile için yeni bir harcama kalemi demek Bir öğrencinin neredeyse 650 TL’yi bulan kırtasiye masrafı göz önüne alındığında kanun teklifimizin bir an önce yasalaşmasının gerekliliği ortaya çıkacaktır.” İfadelerini kullandı. “Bu teklifin yasalaşması halinde asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca ailenin üzerinden yük kalkacak ve sosyal devletin gereklilikleri yönünde adımlar atılacaktır.” Diyen Ok, “Son dönemde kırtasiye malzemelerine zam üstüne zam yapılırken aileler çocuklarının ihtiyacı olan asgari malzemeleri, bile alamamaktadır. Unutulmaması gereken en önemli başlık çocuklarımızın ülkemizin geleceği olduklarıdır. Onların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları ise siyasilerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Kanun teklifimizin yasalaşması için her siyasi partinin bu görevi hatırlaması şarttı.'' Diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 08:31
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