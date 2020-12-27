Asgari ücret işçiye ne kadar verilecek? 2021 asgari ücrete zam ne kadar yapıldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını yarın gerçekleştirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını açıklandı. Toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete zam ne kadar yapıldı? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

Asgari ücret 2 bin 792 TL olsun

Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı paylaşmıştı. Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı. Açıklanan rakam işçi temsilcisi Türk-İş'i memnun etmemiş, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı" denilmişti. DİSK asgari ücretin net 3 bin 800 TL olmasını istedi.

Asgari ücret bekar için ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.