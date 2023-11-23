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Gündem Asgari ücret ile ilgili 'sürpriz' iddia! Pazarlığın başlayacağı rakam belli oldu... Herkes şokta, duyanlar şaşırdı Rekor kıracak
Gündem

Asgari ücret ile ilgili 'sürpriz' iddia! Pazarlığın başlayacağı rakam belli oldu... Herkes şokta, duyanlar şaşırdı Rekor kıracak

Yeniakit Publisher
2023-11-23 10:30:00 -
Asgari ücret ile ilgili 'sürpriz' iddia! Pazarlığın başlayacağı rakam belli oldu... Herkes şokta, duyanlar şaşırdı Rekor kıracak

Asgari ücret hiç pazarlık yapılmadan belirlense dahi enflasyon hesabıyla en az 15 bin 700 lira olması gerekiyor. Çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından rakamın yükseltilebileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

Yılbaşından itibaren uygulanacak yeni asgari ücretin pazarlık görüşmeleri öncesinde ince hesaplar yapılmaya başladı. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelecek. 

Bu da sadece enflasyon hesabıyla bile kaybın telafisi için yeni yılda asgari ücretin en az 15 bin 700 liraya çıkarılması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla masada enflasyon hesabı dikkate alınacağı için asgari ücret pazarlığının en az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamları belirlenirken gerçekleşen enflasyonun değil gelecek enflasyon tahminlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti. Ancak zam pazarlıkları genelde geçmiş 6 aylık ya da yıllık enflasyon verileri üzerinden yapılıyor. 

Merkez Bankası gelecek yılın sonunda enflasyonun yüzde 36'ya ineceği tahmininde bulundu. Ancak Merkez Bankası öngörülerinde dahi enflasyonun mayıs sonunda yüzde 75'lere kadar çıkacak olması yıllık ortalama enflasyonun yüzde 36'dan çok daha yukarılarda gerçekleşeceğini işaret ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri söylemişti. Sözcü'nün haberine göre; Erdoğan'ın sözünü yerine getirmesi halinde ise minimum zammın yüzde 40'lar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Oranın Erdoğan tarafından yükseltilebileceği ve yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı, bu doğrultuda rakamın 17 bin 103 TL’ye çıkabileceği ifade ediliyor.

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