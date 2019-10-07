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Asgari ücret ile geçinen ailelere kırtasiye yardımı ve eğitim ödeneği

Ekim ayı itibariyle TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelen konulardan birisi de asgari ücret ile geçinen ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı teklifi oldu. Peki kırtasiye yardımı teklifinin detayında neler var?

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
Asgari ücret ile geçinen ailelere kırtasiye yardımı ve eğitim ödeneği

Yeni kanun teklifinde asgari ücret alanların çocukları için eğitim hayatı boyunca kırtasiye malzemesinin karşılanmasına yönelik yardım yapılması görüşüldü. TBMM Başkanlığına sunalan kanun teklifinde "Asgari ücret ve altında geliri olan ailelerin çocuklarının zorunlu eğitimleri süresince, kırtasiye malzemelerinin MEB bütçesinden karşılanması" hakkındaki kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştur” ifadelerine yer verildi.

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre bu yıl 18 milyonu aşkın öğrenci eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bu veri aynı zamanda milyonlarca aile için yeni bir harcama kalemi demek olduğu bir öğrenciye yaklaşık 650 TL’ye kadar ulaşan kırtasiye masrafının da göz önünde bulundurulması ve ailelere yardım yapılması gerektiği" açıklandı

Özellikle asgari ücret alan vatandaşların maaşlarına eylül ayında kırtasiye ödeneği de ekleniyor. Fakat asgari ücrete alına yüzde 20 vergi sonucunda bu ücretin erimesi söz konusu oluyor. Vatandaşlar en azından bu verginin alınmamasını ile birlikte sırtlarından büyük bir yükün kalkacağı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  1. Milli Eğitim Bakanı
  2. MEB
  3. Kırtasiye Yardımı
  4. Ziya Selçuk
  5. EĞİTİM Haberleri

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