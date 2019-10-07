Asgari ücret ile çalışana zam teklifi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son durum haberleri. 2020’nin yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Ocakta asgari ücret zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Asgari ücret her yıl hükümetin hakemliğinde işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışan milyonlarca vatandaş bir yandan da 2020 asgari ücreti ve asgari ücret zammı ile AGİ ne kadar olacak araştırıyorlar. Asgari ücretle çalışanlara 650 TL’lik kırtasiye yardımı teklifi geldi. Asgari ücretliye 650 TL kırtasiye yardımı mı yapılacak?

Yeni kanun teklifinde asgari ücret alanların çocukları için eğitim hayatı boyunca kırtasiye malzemesinin karşılanmasına yönelik yardım yapılması görüşüldü. TBMM Başkanlığına sunalan kanun teklifinde "Asgari ücret ve altında geliri olan ailelerin çocuklarının zorunlu eğitimleri süresince, kırtasiye malzemelerinin MEB bütçesinden karşılanması" hakkındaki kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Asgari ücretliye 650 TL kırtasiye yardımı mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre bu yıl 18 milyonu aşkın öğrenci eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bu veri aynı zamanda milyonlarca aile için yeni bir harcama kalemi demek olduğu bir öğrenciye yaklaşık 650 TL’ye kadar ulaşan kırtasiye masrafının da göz önünde bulundurulması ve ailelere yardım yapılması gerektiği" açıklandı. Özellikle asgari ücret alan vatandaşların maaşlarına eylül ayında kırtasiye ödeneği de ekleniyor. Fakat asgari ücrete alına yüzde 20 vergi sonucunda bu ücretin erimesi söz konusu oluyor. Vatandaşlar en azından bu verginin alınmamasını ile birlikte sırtlarından büyük bir yükün kalkacağı ifade ediliyor.

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