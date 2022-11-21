Asgari ücret için yeni rakam! İşverenler duyurdu: O rakam olmalı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, önceki gün ilginç bir çıkış yaptı. Erken tartışmayı doğru bulmadığını söyleyen Atalay, piyasada asgari ücretteki artış beklentisini bahane edenlerin zam yapmaya başladığına dikkat çekerek “Asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum” dedi.

Atalay’ın dikkat çektiği konuyu değerlendiren iş dünyası ise zamdan çok erken tartışılan rakamların bazı işletmelerde işten çıkarmalara neden olduğu görüşünde.

Yaklaşık 400 üyesi ile sektörün önemli kuruluşlarından olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, aylar öncesinden bu konuların dillendirilmesinin yurttaşı yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Kaya, önümüzdeki yıl için asgari ücrette yüzde 40-50 bir zam beklediklerini belirterek “Fiyatlamamızı bu hesapla yapıyoruz. Çok zor bir yıl bizi bekliyor” diye konuştu.

8 bin ile 8 bin 500 lira beklentisi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün de Atalay’a katılmayanlardan. Düzgün, “Beklenti oluşur tabii ama kimse altı ay önceden zam yapamaz. Kaldı ki keşke asgari ücret zamlansa da zam yapmasak. Asgari ücretle birlikte ödenen vergi artıyor, doğalgaz zamlanıyor, kira artıyor. Zamları asgari ücrete bağlayamayız” dedi.

Düzgün, zamlı asgari ücretin ise 8 bin ile 8 bin 500 lira arasında olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Vergide düzenleme olmazsa reel sektör kaldıramaz bu asgari ücret artışlarını.”

Cumhuriyet