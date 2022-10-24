Asgari ücret için milyonları ayağa kaldıracak rakam! 'İlk kez benden duyacaksınız' diyerek açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin değerlendirmesinde "İlk benden duyacaksınız" diyerek asgari ücrete ilişkin beklentisini açıkladı.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, tv100 canlı yayınında 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Konar, "İlk benden duyacaksınız" diyerek "Ben asgari ücretin Ocak ayı itibarıyla 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ersin Konar, hükümetin taşın altına elini koyacağını ve işverene büyük oranda destek getireceğini tahmin ettiğini ifade etti.