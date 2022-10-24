  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret için milyonları ayağa kaldıracak rakam! 'İlk kez benden duyacaksınız' diyerek açıkladı
Ekonomi

Asgari ücret için milyonları ayağa kaldıracak rakam! 'İlk kez benden duyacaksınız' diyerek açıkladı

Asgari ücretin kaç paraya yükseleceği merakla takip edilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar'dan heyecanlandıran bir rakam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 14:28:00 -
Asgari ücret için milyonları ayağa kaldıracak rakam! 'İlk kez benden duyacaksınız' diyerek açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin değerlendirmesinde "İlk benden duyacaksınız" diyerek asgari ücrete ilişkin beklentisini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, tv100 canlı yayınında 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Konar, "İlk benden duyacaksınız" diyerek "Ben asgari ücretin Ocak ayı itibarıyla 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ersin Konar, hükümetin taşın altına elini koyacağını ve işverene büyük oranda destek getireceğini tahmin ettiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

Siyaset

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

40 bin TL alan bile var! Asgari ücretliyi heyecanlandıran promosyon duyurusu
40 bin TL alan bile var! Asgari ücretliyi heyecanlandıran promosyon duyurusu

Ekonomi

40 bin TL alan bile var! Asgari ücretliyi heyecanlandıran promosyon duyurusu

CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu
CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu

Ekonomi

CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu

Fatih Erbakan asgari ücret teklifini duyurdu! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fatih Erbakan asgari ücret teklifini duyurdu! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Ekonomi

Fatih Erbakan asgari ücret teklifini duyurdu! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23