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Ekonomi Asgari ücret için kritik tarih duyuruldu! TÜRK-İŞ 'ten tepki geldi
Ekonomi

Asgari ücret için kritik tarih duyuruldu! TÜRK-İŞ 'ten tepki geldi

2023 yılı asgari ücretini belirleme toplantılar 7 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam konusunun erken görüşülmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 16:05:00 - 2022-12-01 16:47:42
Asgari ücret için kritik tarih duyuruldu! TÜRK-İŞ 'ten tepki geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sıcak saatler yaşandı.

Asgari ücret zammını belirlemek için başlanan sürecin yol haritası bugün yapılan toplantıyla çizildi.

Önce TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklama yaptı, ardından da TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti.

İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikincisi ise 14 Aralık'ta yapılacak
Atalay, asgari ücret takvimini açıkladı. Atalay, ilk toplantının 7 Aralık saat 14.00'da yapılacağını belirtti.

İkinci toplantının ise 14 Aralık'ta gerçekleştirileceği aktarıldı.

"Asgari ücret konuşulunca milletin cebine para girmiyor"

Başkan Atalay daha sonra asgari ücret zammının maaşlara yansıyacak tarihten çok önce konuşulmaya başlanmasına tepki gösterdi.

Atalay, "Uygulama şubatın 1'inde olacak, 60 gün var biz asgari ücret konuşuyoruz. Konuşulunca bu milletin cebine para falan girmiyor." dedi.

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