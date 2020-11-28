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Ekonomi Asgari ücret için ilk öneri geldi: 4 bin TL
Ekonomi

Asgari ücret için ilk öneri geldi: 4 bin TL

2021 yılı asgari ücreti için ilk öneri HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:29:00 -
Asgari ücret için ilk öneri geldi: 4 bin TL

Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP'den "4 bin TL olsun" önerisi

İlk çağrı HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil. MHP, İYİ Parti, BBP ve Saadet Partisi'nden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

2.500 TL'nin üstüne çıkabilir

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.

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Yorumlar

emekli ismail

vergiye 9.1 zam. asgari ücrete yüzde 10 yeter. biz işverenlere teşfik vereceğiz. adamlar az kazanıyor. 
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talat aktaş

4 BİN TL UÇMUŞ , %9,4 ENFLASYON DİYENDE SAÇMALAMIŞ
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