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Ekonomi Asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Kesinlikle bundan az olmayacak'
Ekonomi

Asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Kesinlikle bundan az olmayacak'

2023 asgari ücret için görüşmeler devam ederken gazeteci Melik Yiğitel, milyonların merakla beklediği asgari ücret için 'Kesinlikle bundan az olmayacak' dieyerek rakam söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 16:29:00 -
Asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Kesinlikle bundan az olmayacak'

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 20 Aralık'ta toplanacak asgari ücret toplantısına ilişkin konuştu. Yiğitel bir rakam vererek, 'Kesinlikle bundan az olmayacak' dedi.

Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den görüşmeleri devam eden 2023 asgari ücret için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Son toplantıda uzlaşı olacak"

20 Aralık'taki 3. toplantının son toplantı olabileceğini ve masadan 'uzlaşı' çıkabileceğini kaydeden Yiğitel, bir rakam da ortaya attı.

Yiğitel, "3. toplantıda el sıkışalım dendi. Taraflar teklifle gelecek, bence uzlaşıyla sona erecek. Ben kesinlikle 8250'den az olmayacak, yani yüzde 50'lik bir artış. Taraflar da ikna edilir" dedi.

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