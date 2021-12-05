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Ekonomi Asgari ücret hangi gün açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Ekonomi

Asgari ücret hangi gün açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücretin açıklanacağı gün | Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının araştırmaya başladı. 1 Aralık’ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada zam oranının aralık ayının ikinci haftasında açıklanabileceğini belirtmişti. Peki, asgari ücret hangi gün açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:29:00 -
Asgari ücret hangi gün açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı merak konusu. Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi “Asgari ücret ne zaman hangi gün belli olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman hangi gün açıklanacak?

Asgari ücret hangi gün açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

 

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