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Ekonomi Asgari ücret hakkında Ergün Atalay'dan yeni açıklama! Asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı söyledi
Ekonomi

Asgari ücret hakkında Ergün Atalay'dan yeni açıklama! Asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı söyledi

2023'e girerken asgari ücret rakamının kaç lira olacağı büyük merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 22:57:00 -
Asgari ücret hakkında Ergün Atalay'dan yeni açıklama! Asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı söyledi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 7 Aralık'ta yapılacağını vurguladı. 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. 'Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor' dedi.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

"7 bin 785 lira kırmızı çizgi"

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Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

Atalay sözlerine şöyle devam etti:

"7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"

"Asgari ücret kadar önemli sorunlar var"

Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.

Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.

Gelir vergisi

Gelir vergisi sisteminde düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Biz geçmişte aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27'ye, şimdi haziran ayının başında giriyoruz. Bu, adil bir sistem değil. Sürdürülebilir bir şey değil" açıklamasını yaptı.

TRT Haber

 

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Yorumlar

Talha Sencer

Yeni bir emekli Sistemi kurulmalıdır. Tüm vatandaş ayrıcalıksız eşit sayılmalıdır. Sadace üst düzey görev yapmış! Birkaç makam da görev yapmış emeklilere "koruma hakkı" verilebilir. 

Tahir

Kırmızı çizgiye bak. Kiralar olmuş 5-6 bin, marketlerden ürün almaya korkar olmuşuz. Adamın kırmızı çizgisine bak. En 9.5-10 olması lazım.
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