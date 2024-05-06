Asgari ücret enflasyonla eridi

Enflasyonun hız kesmeden artmasıyla birlikte, asgari ücretin alım gücünde ciddi bir erozyon yaşanıyor. Temmuz ayında yapılması gereken zammın önemi, milyonlarca çalışan için giderek artıyor. İktidarın enflasyonla mücadele gerekçesiyle zam yapmaktan kaçınması, asgari ücretle geçinenlerin zorlu hayat mücadelesini daha da zorlaştırabilir. Verilere göre, asgari ücretin yıl ortasında en az %25.4 oranında erimesi bekleniyor. Bu durumda, 2024 sonunda asgari ücretin alım gücünün yarı yarıya azalması kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle, hem asgari ücrete hem de en düşük emekli aylığına temmuzda en az %25 oranında zam yapılması gerekiyor.

İktidarın enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek asgari ücrete yıl ortasında zam yapmak istememesi, milyonlarca çalışanın açlık sınırının altında kalan maaşlarıyla yılı tamamlamasına neden olacak. Veriler, asgari ücretin yıl ortasında en az yüzde 25.4 oranında eriyeceğini ortaya koydu.

Erdoğan Süzer'in haberine göre; Asgari ücrete yıl ortasında zam yapılmaması halinde 2024 sonunda asgari ücretin alım gücü yarı yarıya erimiş olacak. Hesaplamalar hem asgari ücrete hem de en düşük emekli aylığına temmuzda en az yüzde 25 oranında zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.

Merkez Bankası’nın anketine göre ilk 4 ayda yüzde 18.72 olan enflasyonun, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında da yüzde 2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamların etrafında oluşması halinde haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4’e ulaşacak.

EN AZ 21.320 TL OLMALI

Temmuzda memur ve emeklilere gerçekleşen enflasyon hesaba alınarak zam yapılacağı için bu kesim kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edecek. Ancak asgari ücrete zam yapılmaması halinde, açlık sınırının da altına düşmüş olan asgari ücretlinin her 4 lirasından 1 lirası enflasyonla buhar olacak.

Üstelik ikinci 6 ayda kayıp daha da artarak maaşın yaklaşık yarısını götürecek. Enflasyon beklentilerine göre 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücü haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere en az 21 bin 320 liraya çıkarılması gerekiyor.

Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan, açlıkla karşı karşıya kalacak.

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6 aylık enflasyonun beklendiği gibi yüzde 25.4 düzeyinde gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 9.17 oranında enflasyon farkı, yüzde 10 oranında da toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 20.1 oranında zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25.4 oranında zam yapılacak. İşçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık fark oluşacak.

10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya düşecek.