Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti

Asgari ücrete temmuzda yapılacak ara zamda iki farklı formülün olduğu haberleştirildi. Beklentiler, asgari ücretin 11 bin liranın üzerinde olması yönünde.

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının ardından gözler, yeni Kabine'nin kurulması sonrasında başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.

Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlayacak.

Yeni asgari ücret için daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan 500 dolar seviyesi kritik eşik olarak belirlenecek. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

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Yeni Kabine bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran Cuma gününe kadar yeni Kabine'nin belli olması bekleniyor.

Yeni Kabine'nin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon beşer kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Üç veya dört toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.

Haziran içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.

Yüzde 30 zam

Sabah'ın aktardığına göre, refah payı dikkate alındığında asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı.

Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 058 TL, brüt ücret ise 13 bin 010 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.

Asgari ücrete temmuzda yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 475 TL brüt ücret ise 13 bin 500 TL olacak. Bu durumda temmuzda emekli ve memur maaşlarına ocakta verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.