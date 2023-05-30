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Ekonomi Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti
Ekonomi

Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:17:00 -
Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti

Asgari ücrete temmuzda yapılacak ara zamda iki farklı formülün olduğu haberleştirildi. Beklentiler, asgari ücretin 11 bin liranın üzerinde olması yönünde.

Asgari ücrete temmuzda yapılacak ara zamda iki farklı formülün olduğu haberleştirildi. Beklentiler, asgari ücretin 11 bin liranın üzerinde olması yönünde.

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının ardından gözler, yeni Kabine'nin kurulması sonrasında başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi. 

Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlayacak.

Yeni asgari ücret için daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan 500 dolar seviyesi kritik eşik olarak belirlenecek. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.
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Yeni Kabine bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran Cuma gününe kadar yeni Kabine'nin belli olması bekleniyor.

Yeni Kabine'nin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon beşer kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Üç veya dört toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.

Haziran içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.

Yüzde 30 zam 

Sabah'ın aktardığına göre, refah payı dikkate alındığında asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. 

Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 058 TL, brüt ücret ise 13 bin 010 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.

Asgari ücrete temmuzda yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 475 TL brüt ücret ise 13 bin 500 TL olacak. Bu durumda temmuzda emekli ve memur maaşlarına ocakta verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.

 

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Yorumlar

rafet

Yav gardaşım yüzde otuz eyidir eyi olmasına da biraz daha olamaz mı? Yüzde 35 bari olsun. Ha 30 da eyi. Bin bereket. Öbürleri olsa vallahi bunu da vermezlerdi. Bakmayın siz seçim öncesi bol keseden attıklarına. Yine verirse Erdoğan verir. Şuna inanıyorum, gaz petrol bulundukça daha iyi zamlar olacak. Bu işler böyle olur. Öyle İmamoğlu'nun dediği gibi "her şey çok güzel olacak" demeyle olmuyor bu işler. Erdoğan'dan çok memnunum. Devletin imkanı olsa daha çok vereceğine kesinlikle inanıyorum. Zaten Erdoğan'ın özelliği bu. Dediyse o iş tamam demektir. Ama yapamayacağı şeyi seçimi kaybetme pahasına da olsa söz vermiyor. Adam yav adam. Erdoğan gerçekten adam. Ama Kılıçdaroğlu çok zorlanırdı devlet başkanlığı yapamazdı. Daha doğrusunu isterseniz, yaptırmazlardı. ABD, seni biz getirdik, şimdi biz ne dersek onu yapacaksın derdi. Tabi dolaylı yollardan derdi. zaten millet bunu bildiği için Kılıçdaroğlu'na "Stop", Eroğna'a "DEVAM" dedi.
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